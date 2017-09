Vrau gjyqtaren me plumb në kokë, ish-burri vrasës del sot para gjykatësve

Prokuroria për Krime të Renda ka dërguar mesditen e djeshme në gjykatë kërkesen për caktimin e masës së sigurisë “arrest me burg” për Fadil Kasemin, i cili akuzohet për vrasjen e ish-bashkëshortes së tij.

Gjyqtarja e Shkodrës, nënë e dy fëmijëve u vra në zonën e “Xhamllikut” në kryeqytet katër ditë më parë. Ndërsa autori i ngjarjes pritet të dalë paraditen e sotme para togave të zeza.

Mbi 53-vjeçarin rëndojnë akuzat për kryerjen e veprave penale “vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare”, “armëmbajtje pa leje” dhe “rrëmbim personi”.

Dy akuzat e para që janë ngritur ndaj të arrestuarit lidhen me vrasjen e gjyqtares, ndërsa akuza e “rrëmbimit të personit” ka të bëjë me tentativën e largimit të autorit nga vendi i krimit.

Prokuroria thekson se pasi ka vrarë gjyqtaren, shtetasi Fadil Kasemi me pistoletën në dorë i ka dalë përpara një automjeti të rastit që po udhëtonte në drejtim të rrugës “Bardhyl”, automjetit furgon Mercedes-Benz, me targa XXXX, që drejtohej nga shtetasi K.T., të cilit i ka thënë se kishte vrarë bashkëshorten e tij dhe nën kërcënimin e armës i ka kërkuar atij që ta largonte nga vendi i ngjarjes duke hipur brenda në automjet.

Gjatë udhëtimit, shtetasi K.T. ka përshkuar rrugën që të dërgonte pranë Komisariatit të Policisë nr.1 Tiranë. Në kohën që i është afruar Komisariatit, shtetasi K.T. e ka futur menjëherë automjetin e tij brenda në ambientet e Komisariatit të Policisë ku në këtë moment janë afruar menjëherë punonjësit e policisë, të cilët kanë ndërhyrë dhe kanë bërë kapjen në flagrancë të shtetasit Fadil Kasemi, duke i hequr armën pistoletë që mbante në duar.

Nga studimi i materialit hetimor, rezulton se:

I pyetur për faktin e ngjarjes, personi i arrestuar Fadil Kasemi, në praninë e një mbrojtësi kryesisht, pasi është njohur me letrën e të drejtave si person i arrestuar, ai nuk ka pranuar të flasë për faktin dhe rrethanat e ngjarjes.

Ne keto kushte, nga ana e Prokurorise per Krime te Renda kerkohet:Të caktohet ndaj shtetasit Fadil Kasemi masa e sigurimit “arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, i dyshuar për kryerjen e veprave penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”, “Rrëmbimi ose mbajtja peng e personit”, parashikuara nga nenet 79/c dhe 278/1 dhe 109/1 të Kodit Penal.

(BalkanWeb)