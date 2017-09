Nje shtetas eshte futur per tu lare ne ujrat e plazhit te Shengjinit por eshte mbytur. Per shkak te dallgeve ai nuk ka mundur te dale ne breg duke humbur jeten. Policia po punon per nxjerrjen e trupit por eshte shume e veshtire.

Policia ende nuk ka mesuar identitetin e viktimes.