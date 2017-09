Dita e fundit si ministre, këshilla që Klajda Gjosha i dha stafit: Mos e hidhni kurrë poshtë…

Në ditën e fundit si ministre, pas zyrtarizmit të kabinetit të ri qeveritar, ish ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha ka falënderuar stafin e saj që e shoqëroi në këto 4 vite. Përmes një statusi në ‘Facebook’ Gjosha përmend edhe këshillën që u ka dhënë atyre që të mos hedhin poshtë njëri-tjetrin.

Statusi i Gjoshës:

Falenderimet me te sinqerta gjithe stafit te Ministrise se Integrimit,te cilet edhe pse te ndeshur me shume sfida,kane punuar me perkushtim per nje deshire dhe shprese te gjithe shqiptareve qe eshte: e ardhmja jone europiane. Une keshillen time ua dhashe edhe perballe: Mos e hidhni kurre poshte njeri-tjetrin,mos e hidhni kurre poshte punen e bere nga cilido,vetem keshtu ky vend do te behet!