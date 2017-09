Nje aksident ka ndodhur ne aksin rrugor Shkoder-Koplik ne vendin e quajtur Shtoj i Ri. Dy motorra jane perplasur me nje makine tip Opel, pa pasoja ne njerez. Te plagosur kane mbetur turistet Hungarez te cilet po leviznin me motorra por jane jashte rrezikut per jeten.

Grupi i ekspertizes po punon per shkaqet e aksidentit.