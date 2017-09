ARENA KOMBËTARE, ZBARDHET DATA E PËRURIMIT TË STADIUMIT

Sipas parashikimeve, “Arena Kombetare” do të jetë gati për vjeshtën e vitit 2018, diçka që e ka përforcuar sërish presidenti Duka, i cili nënvizoi se, “jemi të lumtur si po ecin punimet dhe në fund të vitit 2018 do të jetë gati për të pritur ndeshjet. Nuk e fituam të drejtën e organizimit të Superkupës 2019 për faktin se kishim vetëm një projekt në letër. Stadiumi do të jetë shumë i bukur, një vepër e madhe për sportin shqiptar, më e rëndësishmja në Shqipëri, një pasuri e madhe për futbollin”.

Ndërkaq, për mediat foli edhe arkitekti Marco Casamonti, i cili theksoi se, “jemi të lumtur me ecurinë e punimeve, është një vepër e bukur, citon AtA. Do të jetë një kënaqësi për çdo tifoz të ndjekë ndeshjet në një stadium krejtësisht të mbuluar dhe me mundësinë për të qenë shumë pranë fushës. Do të jetë si një teatër”.