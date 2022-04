Presidenti i ri, Alibeaj: Procesi të jetë transparent, e dimë që në raundin e 4 dhe të 5 zgjidhet me votat e maxhorancës

Kreu i grupit parlamentar i PD, Enkelejd Alibeaj, në një deklaratë për mediat tha se procesi për zgjedhjen e emrit për kreun e ri të shtetit, duhet të jetë transparent.

“Do duhet nisur më këmbën e mbarë duke respektuar kushtetutën dhe atë që ka qenë tradita e deri tanishme e zgjedhjes se presidentit. Unë besoj se procesi 0duhet të jetë transparent gjithëpërfshirës, në sy të gjithë shqiptarëve, për këtë arsye të gjithë e dimë që në raundin e katërt dhe të pestë zgjidhet me votat e maxhorancës, por nuk do duhet përdorur si një mjet për ta futur në zarf dhe pjesa tjetër të zgjedhë zarfin. Do jetë grupi parlamentar i PD që do mbajë qëndrimin e vet”, tha Alibeaj.

PD ditën e sotme pritet të diskutojë për emrin e Presidentit të ri.