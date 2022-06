65-vjetori i marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Finlandë, Meta nderon dy shoqata

Në Presidencë është zhvilluar sot një aktivitet në kuadër të 65-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Finlandën.

Kreu i Shtetit Ilir Meta nëpërmjet një postimi në Facebook, njofton se ka nderuar me titullin “Për Merita të Veçanta Civile” Shoqatën “Miqtë e Shqipërisë në Finlandë”, si dhe simotrën e saj Shoqatën “Miqtë e Finlandës në Shqipëri”.

“Në kuadër të 65-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Finlandën dhe me mirënjohje për kontributin e vyer për thellimin e marrëdhënieve miqësore mes dy popujve tanë nderova me Titullin “Për Merita të Veçanta Civile” Shoqatën “Miqtë e Shqipërisë në Finlandë”, si dhe simotrën e saj Shoqatën “Miqtë e Finlandës në Shqipëri”.

Falenderues të dy shoqatave për përpjekjet e vazhdueshme në promovimin e Shqipërisë, kulturës dhe traditave të popullit shqiptar, ndihmesës së vazhdueshme për diasporën tonë në Finlandë, si dhe për mbështetjen për futjen dhe aktivizimin e vendit tonë në organizatat dhe organizmat ndërkombëtare. Le të urojmë më të mirën për 100 vitet e ardhshme të marrëdhënieve shqiptaro-finlandeze!”, shrkuan Meta.