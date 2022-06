Nafta shkon 258 lekë, Rama: Është e vërtetë që Shqipëria ka çmimin më të lartë të karburanteve

Teksa çmimi i naftës në vend ka shkuar 258 lekë për litër, vjen një reagim nga kryeministri Edi Rama.

Kreu i qeverisë teksa nga njëra anë pranoi se Shqipëria ka çmimin më të lartë të karburantit në rajon, nga ana tjetër pohoi se vendi ynë ka taksat më të ulëta.

“Është e vërtet, që kemi një çmim karburanti më të lartë se sa të tjerët në rajon. Kjo është e vërtetë! Por ndryshe nga të tjerët në rajon, ne kemi taksat më të ulëta. Sepse ndryshe nga Rajoni ne biznesit të vogël si marrim asnjë lekë. Zero taksë dhe zero TVSH deri në 20 mln xhiro. Ndryshe nga rajoni, vërtetë e kemi më të lartë taksën mbi biznesin e madh, por subvencionojmë 100% energjinë elektrike jo vetëm për familjet, por për të gjithë biznesin e vogël, Këto janë para. Ndryshe nga rajoni ne ju japim para, dhe do jua japim paratë të gjithë shqiptarëve që nuk lëvizin me fuoristrada dhe veturë, por me autobusë.”, tha Rama.