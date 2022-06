Deputetja e PD-së debat me ministren e Kulturës për Butrintin: Jepni me koncesion ministrinë tuaj, institucion i paaftë

Deputetja e PD-së, Ina Zhupa, ka zhvilluar sot interpelancë me ministren e Kulturës, Elva Margariti, lidhur me koncesionin për parkun e Butrintit.

Zhupa tha se Butrinti do të ndahet në dy pjesë, ndërsa vijoi me ironi duke i thënë ministres Margariti të japë me koncesion ministrinë e Kulturës.

“Gjendem sërish para jush për të shpjeguar sqarime nga ministrja e Kulturës në lidhje me kontratën e parkut, të qytetit antik të Butrintit, pasi janë garantuar se ai qytet do të ndahet në dy copa. Disave do u jepet për resorte, duke hequr 800ha tokë. Pyetja ime e parë që ende s’’ka marrë përgjigje është se si ka mundësi që shteti jonë të heqë dorë nga mbrojtja kulturore, historike, arkeologjike dhe t’ia dorëzojë një privati?! Si ka mundësi që shtetit ynë thotë se administrimi për Butrintin ka dështuar për politizim të administratës dhe paaftësi të saj. Nëse kriteret për të dhënë me koncesion diçka është një administratë publike, atëherë institucioni i parë që duhet të jepet me koncension është ministria e Kulturës. Është institucion politik dhe i paaftë”, tha Zhupa.