“Shqiptarët me para në të zezë nga pronarët europian”, Rama: Për të blejë një apartament në qafë gjithë shteti shqiptar

Kryeministri Edi Rama tha se shqiptarët kanë punuar në të zezë dhe kjanë paguar nga pronar europian dhe nga ana tjetër kur vijnë në vendin e tyre kanë gjithë shtetin mbi kokë pasi duhet të heqin shumë peripeci për të blerë një apartament me paratë që kanë fituar.

Rama bëri një krahasim me kohën kur janë hapur bankat në Shqipëri duke thënë se dhe për bankat thuhej se ishin gjakpirje e popullit.

Edi Rama: Ata shqiptar që sot e 30 vite më parë trajtoheshin sikur të ishin vrasës e drogagjinj janë sot pjesë e motorëve të ekonomisë të disa vendeve të Evropës. Kanë punuar në të zëzë dhe paratë I kanë marrë nga pronarët e tyre europian. Dhe një pjesë të pronarëve të tyre në të zezë nuk kanë mundësi ti çojnë nëpër banka. Anglia ka të drejt ta ketë merak amistinë sepse përcjell një shumë qesharake eurosh këtu. Për të marrë përsipër të blejë një apartament duhet të ketë në qafë gjith shtetin shqiptar për paratë që ka bërë me punë atje. Nuk ble dot një pronë në vendin e vet. Mos ta bëjmë amnistinë, dhe pos u bë amnistia Shqipëria do të bëhet një vend që do të normaloizojë KESH-in. është vendi që nuk ka bërë kurrë një nurmalizim formal të parasë, kur të tjerët kishin banka ne kishim llogaritërët e koprativës. Bankat na thuhej se ishin gjakpirje e popullit. Bankën e parë shqiptare e kemi bërë në fund të viteve ’90.