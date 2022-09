Këto janë dëmet që ju shkakton qëndrimi ulur për një kohë të gjatë

Qëndrimi ulur për një kohë të gjatë, veçanërisht në të njëjtin pozicion, pa u ngritur dhe pa lëvizur herë pas here, mund të ketë efekte të shumta të dëmshme në shëndetin e trupit.

Ndër më të zakonshmet: dëmtimi i qafës dhe i shpatullave, rezistenca më e ulët e shtyllës kurrizore, problemet e këmbëve dhe degjenerimi i muskujve që çojnë në bark “të dobët” dhe të pasme “të buta”.

Disa studime kanë treguar se palëvizshmëria e mbajtur me orë të tëra, e shpeshtë tek ata që punojnë çdo ditë në tavolinë ose që bëjnë udhëtime të gjata me makinë, mund të krijojë edhe probleme me funksionimin e organeve, si pankreasi dhe zorra e trashë dhe mbi të gjitha me korrektësinë, qarkullimin e gjakut, duke rritur rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe vdekjes së parakohshme.

Hulumtimi zbuloi se ata që rrinin ulur shumë dhe për rrjedhojë, ishin më pak aktivë, kishin rrezikun më të lartë të sëmundjeve kardiovaskulare dhe vdekjes së parakohshme, deri në 50 për qind, ndërsa ata që rrinin ulur më shumë, por ishin edhe më aktivë, kishin një rrezik dukshëm më i ulët prej rreth 17 për qind. Rreziku, pra, zvogëlohet me rritjen e niveleve të aktivitetit fizik.

Studimi zbuloi gjithashtu se ata që rrinin ulur për gjashtë deri në tetë orë në ditë, në punë, në makinë ose para televizorit në mbrëmje para se të shkonin në shtrat, kishin një rrezik 12-12 më të lartë për sëmundje të zemrës dhe vdekje e parakohshme. 20 për qind krahasuar me njerëzit që qëndrojnë ulur për më pak se katër orë në ditë.

“Reduktimi i kohës së ulur së bashku me rritjen e aktivitetit fizik – shpjeguan ekspertët – mund të jetë një strategji e rëndësishme për të lehtësuar barrën globale të vdekjeve të parakohshme dhe sëmundjeve kardiovaskulare”.