”Do të kemi koalicion me bazë të gjerë”, Berisha për zgjedhjet lokale: Do të përfshihen partitë që…

Në një prononcim për gazetarët para hyrjes së Kuvendit, kreu i PD-së, Sali Berisha u shpreh se ka nisur procedura për përzgjedhjen e kandidatëve për zgjedhjet lokale.

Ai tha se janë në konsultime me aleatët dhe theksoi se mbështet mendimin se duhet dalë me kandidatë të përbashkët.

Berisha: Kemi miratuar procedurën në primare dhe shënuam një hap të madh përpara duke njohur të drejtën e simpatizantë të drejtën për të votuar kandidatët që duan. Ne nuk na i cakton droga dhe krimi kandidatët.

Këto ditë po konsultohemi me aleatët dhe do të përcaktojmë format se si do të dalim, ka mendime se duhet me kandidatë të përbashkët dhe unë e mbështes këtë mendim. Aleatët tanë janë i gjithë spektri i djathtë. Do të jetë koalicion i gjerë.