Shqipëria me shumë fat në shortin për eliminatoret e “Euro 2024”, grup i mirë dhe për Kosovën

Shqipëria është me shumë fat në eliminatoret e “Euro 2024”. Shorti i hedhur në Gjermania ka rezultuar mjaft i mirë për kuqezinjtë tanë, që do të sfidojnë Poloninë, Cekinë, Ishujt Faroe dhe Moldavinë. Shanset për Shqipërinë nuk janë të pakta, teksa rivalët nuk janë të frikshëm.

Grupi B dhe C ndërkohë janë cilësuar si grupe ferri, Italia do të përballet me Anglinë, ndërkohë që Holanda me Francën.

LIVE SHORTI

Grupi A

Spanja

Skocia

Norvegjia

Gjeorgjia

Qipro

Grupi B

Holanda

Franca

Irlanda

Greqi

Gjibraltar

Grupi C

Itali

Angli

Ukraina

Maqedonia e Veriut

Malta

Grupi D

Kroaci

Uells

Armenia

Turqia

Letonia

Grupi E

Polonia

Cekia

Shqiperia

Ishujt Faroe

Moldavia

Grupi F

Belgjika

Austri

Suedia

Azerbajxhani

Estonia

Grupi G

Hungari

Serbi

Mali i Zi

Bullgaria

Lituania

Grupi H

Danimarka

Finlanda

Sllovenia

Kazakistan

Irlanda e Veriut

Grupi I

Zvicra

Izrael

Rumania

Kosova

Bjelloruasia

Grupi J

Portugali

Bosnja

Islanda

Sllovakia