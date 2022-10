”Kemi disa shqetësime”, Escobar pë amnistinë fiskale: Qeveria ta përshtasë sipas standardeve

Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë shprehur shqetësimin në lidhje me nismën e qeverisë shqiptare për amnistinë fiskale.

Në një intervistë për ”Zërin e Amerikës”, zv/ndihmës sekretari i Shtetit, Escobar tha se shqetësimet për amnistinë i janë përcjellë qeverisë shqiptare, të cilës i është kërkuar që ta përshtatë atë me standardet ndërkombëtare që kjo nismë të mos përdoret për pastrim parash.

“Po edhe ne kemi disa shqetësime. I kemi diskutuar ato me qeverinë e Shqipërisë. Do t’i bëja thirrje qeverisë së Shqipërisë t’i dëgjojë këto zëra dhe ta përshtatë qasjen ndaj amnistisë fiskale që të jetë në përputhje me standardet globale dhe me kërkesat e BE-së”, tha Escobar.