I ftuar në emisionin ”Start” në Tv1 Channel Lan Koka, organizator i aktivitetit ”Ora e Muzës”

Mengjesin e sotem ne emisionin ‘’Start’’ vjen nje i ftuar mjaft i vecante nga Lezha. Lan Koka, poet por edhe organizatori i nje eventi mjaft te bukur per te cilin na tregoi me shume ne ‘’Start’’. Disa dite me pare ne qytetin e Lezhes poeti Koka ka organizuar aktivitetin ‘’Ora e Muzes’’.

Koka: Reagimet qe kam pare pas aktivitetit kane qene shume pozitive. Edhe pasi mbaroi eventi nuk po largoheshin njerezit nga salla, sepse kur ke sallen plot dhe ne fund te eventit do te thote se ke realizuar nje event te kenaqshem. Pjesmarrja ishte e jashtezakonshme, ne kishim llogaritu vetem 55 veta por erdhen shume me shume. Ne fillim te duket si problem kur njerzit nuk po gjejne vende ku te ulen por ne te vertete perjeton nje kenaqesi shume te madhe kur shikon njerez nga te gjitha anet e Shqiperise.

Ne edicionin e 11 gjeja me e vecante ishin poezite pjesmarrese. Ne thelb nuk eshte konkursi ideja jone, ideja eshte te mblidhemi mes miqsh. Nder 54 poezi pa frik mund te them qe te pakten 35 meritonin secila nga nje cmim. Nuk do te doja te isha ne vendin e jurise qe kane bere perzgjedhjen e poezive fituese. Ka qene e jashtezakonshme prurja, me e vecanta ishte se prurjet ishin kryesisht gegerisht.