Bashkëpunimi policor në pikën e përbashkët kufitare të Qafë Thanës, Çuçi nënshkruan dy marrëveshje në Shkup

Në përfundim të mbledhjes mes qeverive të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, ministrat e Brendshëm Çuçi dhe Spasovski, nënshkruan dy marrëveshje që kanë të bëjnë me bashkëpunimin policor dhe me qarkullimin e lehtësuar të shtetasve në dy anët e kufirit.

Në marrëveshjen e bashkëpunimit policor, përcaktohen kushtet dhe mënyrat e ndërtimit të strukturave të përbashkëta hetimore, të tipit “task force”, për luftën kundër krimit të organizuar, gjë që mundëson shkëmbimin e shpejtë të informacioneve dhe ndërmarrjen e veprimeve operacionale. Kjo marrëveshje do të jetë një instrument i rëndësishëm në duart e dy agjencive tona policore për luftën e krimit të organizuar, i cili, siç u shpreh Ministri Çuçi “nuk ka as kombësi as shtetësi”.

Marrëveshja tjetër ka të bëjë me procedurat lehtësuese të lëvizjes në pikën e përbashkët të kalimit kufitar në Qafë Thanë, e cila është porta kryesore e lëvizjes në të dy anët e kufirit të përbashkët. Çuçi tha që infrastruktura tashmë është pothuajse e gatshme dhe ky regjim i kontrollit me një ndalesë në të dy anët e kufirit, shumë shpejt do të bëhet realitet.

Ministri u shpreh që në këtë pikë kufitare synohet të arritje niveli i bashkëpunimin që kemi tashmë me Republikën e Kosovës, qoftë në numër të shtetasve që do të lëvizin, ashtu edhe të mallrave etj. Çuçi u shpreh besimplotë se në kuadër të bashkëpunimit dypalësh, do të realizohet edhe nisma për hapjen e pikave 24 orëshe për lëvizjen e banorëve të të dyja anëve të kufirit.