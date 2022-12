Ankesa e Shoqatës së Ndërtuesve në Gjykatën Kushtetuese, reagon Rama: Uroj që GJK të mos lajthisë!

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar pasi Shoqata e Ndërtueseve është ankuar në Gjykatën Kushtetuese me argumentin se po shemben pallate, në mënyrë të padrejtë.

Me anë të një reagimi në Twitter, Rama thotë se të ankohen ku të duan, por nisma e tij për të prishura pallatet që nuk janë konform ligjit do të vijojë.

“Shoqata e Ndërtuesve qenka ankuar në Gjykatën Kushtetuese pse po goditen rëndë pallatet me shkelje të lejeve të ndërtimit! Le të shkojnë edhe në Hagë ose në hënë po të duan,po pallatet me shkelje do prishen ose do konfiskohen për interes publik prandaj uroj që GJK të mos lajthisë”, shkruan Rama.