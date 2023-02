Rama në Dubai: Qeveria shqiptare me 70% gra. Nuk ka qenë qëllim në vetvete, por gratë punojnë më mirë

Nga Dubai, ku po merr në “World Government Summit 2023”, Kryeministri Rama ka folur për rastin e shumëvlerësuar të Shqipërisë të pjesëmarrjes së lartë të grave në qeverisje.

Rama tha se Shqipëria ka sot më shumë se 70% të përbërjes së qeverisë gra dhe kjo ka ardhur sipas tij për shkak të nevojës se gratë janë më të besueshme sesa burrat kur vjen puna te rezultatet konkrete.

“Jam sinqerisht i përulur nga kjo ftesë dhe nga mundësia për të marrë pjesë në këtë varg kaq mbresëlënës evenimentesh në këtë platformë dhe për të pasur mundësi për të folur për përvojën tonë. Nuk ka qenë fjala për një model, por për një nevojë për t’i realizuar gjërat, për t’i bërë ato. Kam qenë dëshmitar me përvojën time që ajo që ka thënë Margaret Theçer se nëse do që gjërat të bëhen jepja një grua të vërtetohet. Përfaqësimi është e i një rëndësie thelbësore, ndonjëherë këto mund të bëhen ndonjëherë me metoda që mund të duken si të imponuara por duhet të ndodhet. Kjo është diçka që vlen për kuotat. Dikush mund ta argumentojë nëse kuotat janë apo jo perfekte por ato janë gjëja e duhur, tha Rama.