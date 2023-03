Dendias në Kosovë, takon presidenten Osmani dhe kryeministrin Kurti, ja për çfarë u bisedua

Ministri i Jashtëm grek Niko Dendias ka vizituar ditën e sotme Kosovën.

Fillimisht ai ka zhvilluar një takim me presidenten Vjosa Osmani, ku mes të tjerash është diskutuar edhe në lidhje me dialogun mes Prishtinës e Beogradit.

“Në lidhje me zhvillimet e fundit në procesin e dialogut me Serbinë, Presidentja Osmani ka theksuar se plani i zbatimit të marrëveshjes duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Republikës, e cila do t’i kontribuojë paqes dhe stabilitetit afatgjatë në rajon, gjersa ka ritheksuar se koordinimi i Kosovës me aleatë në këtë proces do të vazhdojë”, thuhet në njoftimin e Presidencës së Kosovës.

Më pas Dendias ka takuar kryeministrin Albin Kurti, takim ky informal pasi janë takuar në një nga restorantet në periferi të Prishtinës.