I Dërguari i Posacëm i Departamentit të Shtetit për Europën Juglindore, Gabriel Escobar nis sot vizitën 3-ditore në Tiranë.

Rreth 20 minuta ka zgjatur takimi i kryeministrit Edi Rama me Gabriel Escobar. Mësohet se tematikë e diskutimit kanë qenë zgjedhjet vendore të cilat do të mbahen në 14 maj.

Kurse në orën 17:00, Escobar do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe më pas të nesërmen pritet të vijojë agjendën e tij të takimeve me Enkelejd Alibeajn dhe Ilir Metën.