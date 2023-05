Shqipëria, “fushëbetejë”, detajet ekskluzive nga stërvitja gjigande me mbi 24 mijë trupa “Defender Europe 23”

Rikthehet pas dy vitesh stërvitja më e madhe ushtarake e Forcave të Armatosura Amerikane në Europë, “Defender Europe 23”. Stërvitja do demonstrojë aftësinë e ushtrisë amerikane për të vendosur me shpejtësi trupa dhe armatim luftarakë në teatrin evropian. Defender 23, është garanci e përkushtimit te amerikanëve ndaj aleateve dhe një mesazh i qartë për ata që sot kërcënojnë paqen e Europës, e cila përjeton pasojat e luftës në Ukrainë.

Duke filluar nga data 22 maj deri në 2 qershor 2023 , Shqipëria do të jetë sërish një ndër vendndodhjet kryesore të stërvitjes ku do të dislokohen mijëra ushtarakë nga ushtria amerikanë, nga vendet anëtare të NATO-s. Stërvitja “Defender Europe 23”që do të mbahet edhe në vendin tonë, është e një rëndësie strategjike sa i takon sigurisë rajonale dhe do të luajë një rol kyç e përmes gatishmërisë së lartë, ndërveprueshmërise dhe operacionalitetit. Qëllimi i pjesëmarrjes së Forcave të Armatosura shqiptare në këtë stërvitje me 800 trupa do të jetë demonstrimi i aftësive për të pritur, koordinuar dhe për t’u stërvitur e trajnuar me forcat amerikane dhe ato të NATO-s, në një ambient operacional kompleks.

Për të krijuar infrastrukturën dhe kushtet e zhvillimit të stërvitjes, Forcat e Armatosura do të vendosin në dispozicion të saj, hapësirën ajrore, hapësirën detare si dhe poligonin kombëtar të Bizës në Martanesh, bazën e Zall Herrit dhe atë të Farkës. Sakaq ka nisur puna me qëllim koordinimin e transportit dhe të lëvizjes së kolonave ushtarak me mijëra ushtarakë dhe mjete te artilerisë së rendë.