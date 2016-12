100 VJETORI I HAPJES SE SHKOLLAVE SHQIPE NE MAL TE ZI

Me rastin e 290 vjetorit të shpërnguljes së Sqhiptarqëve në Zarë të Kroacisë që sot njihen si Arbëreshët e Zarës, Kisha Katolike në Braticë të Ulqinit dhe Organizata Jo Qeveritare “ Labeatet” nga Tuzi, ishin në Zarë të Kroacisë në kuadër edhe të 100 vjetorit të hapjes së shkollave shqipe në Mal të Zi. Këto dy ngjarje të rëndësishme për popullin shqiptar të kësaj zone përputhen edhe me hapjen e klasave shqipe në Arbnesh të Zarës në Kroaci. Një grup nismëtarësh dhe intelektualësh nga Ulqini dhe Tuzi udhëtuan drejtë Zarës ku edhe dhuruan 150 libra dhuratë për shkollen shqipe në Arbëresh të Zarës…Gjithashtu ata zhvilluan edhe takime me drejtues të organizatave të ndryshme Arbëreshe të Zarës si dhe deputet Shqiptarë në Kuvendin e Kroacisë.