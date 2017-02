Ne biblioteken e qytetit te Shkodres “Marlin Barleti” eshte bere promovimi i librit te poetes shkodrane Farida Ramadani i titulluar “Shkodra Edukon Kulture , Ngujon Gjakmarrjen”. Ne kete aktivetet pjesemarres ishin , miq te aferm dhe nxenes te shkollave 9 vjecare . Ky liber eshte nje cikel poetik me permbledhje te 131 poezive te nxenesve te shkollave 9 vjecare te qytetit kunder fenomenit te gjamarrjes.

Poezite kane zgjuar nje interes tek te gjitha moshat per ndergjegjesimin mbi rrezikshmerine e plages se gjakmarrjes .

Ky aktivitet u zgjerua me interpretimin e disa poezive , vizatimeve per temen e gjakmarrjes si dhe shperndarjen e disa cmimeve simbolike per nxenes qe jane angazhuar kunder ketij fenomeni.