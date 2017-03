Dy kombetaret Shqiptare ne nje dite.

Për konçidence, dy kombetaret shqiptare te futbollit, e Shqiperise dhe e Kosoves do te luajne ne te njejten dite, te premten pasdreke. Kosova me Islanden ne Shkoder dhe kuqezite me Italine ne Palermo. Ndeshjen ne Shkoder e konsideroi me shume si nje feste, thote drejtori i stadiumit “Loro Boriçi”, Armir Grima.

Për kuqezite, qe do te luajne ne Palermo, Grima kujton se mungesa e Mavrajt dhe e Berishes na penalizon, por kam shume besim se takimi do te zhvillohet mjaft interesant.

Italia e ka vlerësuar maksimalisht ketë ndeshje, ndersa Kombëtarja e Shqiperise eshte entuziaste: