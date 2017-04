“ GENERAL & Playboy” ne teatrin “Migjeni”

Komedia “ General & Playboy” e regjisorit Bujar Kapexhiu ne skenën e teatrit “Migjeni” ka sjelle ne mënyrën me artistike te mundshme realitetin shoqëror – politik shqiptare. Ne rolet kryesore aktor te mirënjohur te humorit si Bujar Asqeriu, Natasha Sela, Muharrem Hoxha, Xhevahir Zeneli,Romela Koleci e te tjerë, krijuan një atmosfere mjaft tërheqëse për publikun dhe fituan duartrokitjet e tij.

Për aktorin Muharrem Hoxha, duhej bere me publicitet disa dite me pare, qe me shume artdashës te ishin te pranishëm për te ndjekur ketë shfaqje.

Komedia “ General Playboy” shfaqet për dy net me radhe ne skenën e teatrit “Migjeni”.