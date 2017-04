“Vajza me kukull” se afermi ne “ Migjeni “

“ Vajza me kukull”, eshte monodrama me e re e dramaturgut Fadil Kraja, qe pritet te ngjitet se shpejti ne skenen e teatrit “Migjeni” nen interpretimin e aktores Drande Xhaj, me regji te Agron Dizdarit. Tema eshte mjaft aktuale ne ditet qe po kalojme, pasi trajton historine e nje femre e cila ne jeten e saj ka pesuar mjaft aksidente tragjike.

Kjo monodrame do te vije me mbeshtetjen e “Grand Hotel europa”, per te cilin regjisori Dizdari ka nje falenderim te veçante, pasi arti sot me shume se kurre ka nevoje per te tilla perkrahje.

Ky vit vjen i ngjeshur me aktivitete per teatrin “Migjeni” I cili si perhere ka nevoje per perkrahjen dhe mbeshtetjen e spektatorit, e veçanerisht te rinjve qe duhet te jene sa me prane artit e kultures.