Dita nderkombetare e talasemise

“Dhuro gjak, shpeto nje jete”! Eshte ky apeli qe bejne mjeket, ne diten nderkombetare te talasemise. Kjo eshte nje semundje gjenetike qe ndahet ne major dhe minor dhe ne qarkun e Shkodres deri me tani fatmerisisht, nuk ka te diagnostikuar me te , thote hematologia Emirjona Kraja.

Shenjat kryesore te talasemise jane anemia, lodhja, zhurma e vazhdueshme e vesheve, ndaj me shfaqjen e tyre eshte i rendesishem kontakti me mjekun, shpjegon Kraja.

Njerezit me talasemi krijojne me pak hemoglobine dhe kane me pak qeliza te kuqe qarkulluese te gjakut se normalja, e cila rezulton ne anemi te bute apo te rende. Talasemia mund te shkaktoje komplikime te rendesishme dhe mjaft te rrezikshme, duke perfshire mbingarkese hekuri, deformime te kockave dhe semundje kardiovaskulare.