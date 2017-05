Gjykata le ne burg Ardian Dodani

Gjykata e shkallës së parë në Shkoder ka lënë në burg ish drejtorin e “Aluiznit” në këtë qytet, Ardian Dodanin. Vlerësimi i masës së sigurise të kërkuar nga prokuroria, u zhvillua me dyer të mbyllura dhe u kryesua nga gjyqtarja Fileza Hafizi. Fillimisht përpara se të niste shqyrtimi i çeshtjes, avokati mbrojtës Sokol Dedndreaj kërkoi 10 minuta kohë për t’u njohur me materialet e dorëzuara nga organi i akuzës. Kërkesa u pranua nga gjyqtarja dhe më pas palët parashtruan pretendimet e tyre, ku prokurori Xhevahir Lita i qëndroi kërkesës për masën e sigurisë “arrest me burg” ndaj Dodanit, si i dyshuar se ka konsumuar veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” në legalizimin e objekteve informale, kryesisht lokale dhe ambjente të tjera tregtare. Nga hetimet e Prokurorisë së Shkodrës rezulton se, në të paktën 5 raste, kryesisht të vitit 2015, ish-drejtori i ALUIZNI-t të qytetit, Ardian Dodani, dyshohet se ka shkelur kuadrin ligjor që rregullon procesin e legalizimit të objekteve informale. Në praktikat e legalizimeve, të cilat janë sekuestruar në kuadër të hetimit, Prokuroria e Shkodrës ka evidentuar se, me firmën e Dodanit, janë legalizuar objekte tregtare (bar-restorante) pranë rrugëve kryesore ose në zonën turistike të Shirokës, në të cilën nuk lejohet legalizimi. Nga hetimi i Prokurorisë së Shkodrës rezulton se ish-drejtori i ALUIZNI-t Shkodër, Ardian Dodani, ka nënshkruar praktikat për këto subjekte, ndërkohë që asnjë prej zyrtarëve të tjerë nuk ka nënshkruar dokumentat, sipas përgjegjësive të tyre ligjore dhe administrative. Por pala mbrojtëse kishte një tjetër qëndrim, duke theksuar se klienti i tyre Dodani nuk ka kryer asnjë shkelje në veprimet e ndërmarra dhe se firmosja e praktikave të legalizimit është bërë vetëm për ato objekte që me ligj janë përfituese. Pasi degjoi palët dhe në vlerësim të provave të paraqitura, gjykata vendosi lënien në fuqi të kërkesës së prokurorisë, atë të arrestit me burg për ish drejtorin Dodani. Mësohet se avokati i tij do ta apelojë brenda 10 ditësh çeshtjen në Apel, për të kërkuar një masë më të lehtë deri në mbyllje të hetimeve. Ardian Dodani u vu në pranga me kërkesë të organit të akuzës 3 ditë më parë.