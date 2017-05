Dorëhiqet trajneri Mark Kroqi

Tronditet volejbolli shkodran. Vetem pak ditë pas fitimit të titullit kampion, sukses ky i arritur për herë të parë në historinë e volejbollit shkodran, trajneri i këtij ekipi Mark Kroqi ka dhënë dorëheqjen. Natyrisht që ky është një lajm aspak mirë për sportin shkodran dhe kryesisht për ekipin kampion, në të cilin kontributi i ish volejbollistit të shquar shkodran Kroqi ishte padyshim i madh. Ndërkohë kur opinion sportive ishte në pritje të një tjetër suksesi me pjesëmarrjen në Kupat e Europës në volejboll në skenë del dorëheqja e trajnerit Kroqi. Lajmi bëhet i ditur nga vetë trajneri shkodran, Mark Kroqi, i cili njëherazi mban edhe postin e drejtuesit të klubit shumësportesh Vllaznia.

“Mbas një ekperience të jashtëzakonshme e shumë impenjative në drejtim të ekipit të volejbollit të rritur të SK “Vllaznia” të mbushur plot me emocione, gëzime e nete pa gjumë, nerva e kërkesë të vazhdueshme për disiplinë sportive, si dhe pas sadisfaksionit të papërshkrueshëm që më ka sjellë fitorja për herë të parë në historië e volejbollit shkodran i Kampionatit Kombëtar, mora një vendim shumë të vështirë port ë domosdoshëm për mua, të largohem nga detyra e trajnerit të ekipit të të rriturve të Vllaznisë. Këtë vendim e mora për shkak të impenjimeve të shumta dhe të pamumdësisë për ta ndjekur skuadrën me të njëjtin përkushtimsi më parë. Falenderoj djemtë e ekipit për punën e palodhur, Bashkinë, tifozërinë dhe familjen për mbështetjen që më kanë dhënë gjatë gjithë kësaj periudhe dhe i pemtoj se megjithëse largohem nga drejtimi i ekipit do të qëndroj përsëri afër tyre me të gjitha mundësitë e mija. Mbas konsultimesh me specialist të volejbollit shkodran vendosem që drejtimin e ekipit ta marrë Adrian Mikopula, ish volejbollist i shkëlqyer i viteve 80-90, fitues i dy kupave të republikes si sportiest dhe dy titujve kampion në volejboll për të rej si trajner”, shprehet në deklaraten për shtyp që trajneri Mark Kroqi ka shpërndarë për median.