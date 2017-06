Nata e pare e festivalit te femijeve

Në qytetin e Shkodres çeli siparin edicioni i 55 i këngës për fëmijë, në festivalin mbarëkombëtar që bashkon zërat më të bukur të të vegjëlve nga të gjitha trojet shqipfolëse. E veçanta e kësaj nate të parë ishte akordimi i titullit “Mjeshtër i madh” nga presidenti i republikës, për drejtorin e këtij festivali Kujtim Alija.

Një natë ndryshe e ka quajtur natën e parë Alija, ndërsa nuk shmang emocionet e këtij titulli të akorduar pas një pune mbi 20 vjeçare në drejtimin e festivalit.

Festivali mbarekombetar i kenges per femije që ka ngjitur në skenë mbi 30 artistë të vegjël me krijimet e reja do të kurorëzojë fituesin mbrëmjen e së shtunës.