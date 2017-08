Rimblidhet pas 45 vitesh grupi “Pranvere 72”  Grupi i Rock and Rollit qe sfidoi diktaturen 

Kane kaluar 45 vite qe nga koha kur nje grup 17 vjecaresh nen drejtimin e mjeshtrit te njohur Mark Kaftalli krijuan grupi e rrok and Rrollit te titulluar “Pranvere 72″ … I ardhur si risi edhe si guxim i madh per kohen , ne vitet e diktatures ky ishte grupi i pare i cili sillte tek publiku tingujt e rrokut te pare shqiptare. Sot pas 45 vitesh Bert Naraçi , Viola Duka e Klaudia Shllaku, Çesk Marashi, e Nikolin Kurti, kane vendosur te ritakohen ne ambjentet e Grand Hotel Europa per te kujtuar me nostalgji vitet e bukura te grupit

” Pranvere 72 ”

Koha e veshtire e diktatures kur shume pak guxohej te behej art i mbylli shpejt rruget e ketij grupi , veprimtaria e te cilit u zhvillua vetem ne sallen e teatrit Migjeni . Pak kohe para pjesmarrjes ne festivalin e 11 grupi u shkri duke mos u lejuar te merrte pjese ne kete kompeticion nga elementet moderne qe kenga e tyre kishte…

Megjithse sot jetojne larg atedheut pjesa me e madhe e tyre serish sa here takohen nuk harrojne te kujtojne materialet muzikore qe ne ate kohe i bene te famshem e ne mode.

Mjaftonte një bateri, dy kitara dhe shumë dashuri. Dikur donin t’i ngjanin “Beatles”-ave. Edhe pse të izoluar nga bota, arriten te sillnin nje puhize liberalizimi ne muzike. Sot grupi i tyre ka mbetur vetem nje kujtim te cilin shume shkodrane e kujtojne me nostalgji.