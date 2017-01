TE HENEN PRITET TE NISE PROCESI MESIMOR

TE HENEN, ME DATE 16 JANAR, PRITET QE TE NISE NORMALISHT PROCESI MESIMOR PER NXENESIT E SISTEMIT PARAUNIVERSITAR DHE SHKOLLAT E LARTA. MESOHET SE NUK KA URDHER TJETER PER MBAJTJEN MBYLLUR PER SHKOLLAT DHE INSTITUCIONET E TJERA ARSIMORE PERTEJ KESAJ DATE. MESIMI ESHTE PEZULLUAR NE TE GJITHE PER DY JAVE ME RADHE PER SHKAK TE PERHAPJES SE EPIDEMISE SE GRIPIT DHE TE MOTIT TE KEQ. MINISTRA E ARSIMIT, ME GJITHE MINISTRINE E SHNEDETESISE, PERMES NJE URDHERI NDERPREU PROÇESIN MESIMOR DHE EDUKATIV NE SHKOLLA, KOPSHTE DHE ÇERDHE PER TE MOS RREZIKUAR FEMIJET. EDHE ÇERDHET DHE KOPSHTET DO TE ÇELIN TE HENEN DYERT PER TE GJITHE VOGELUSHET E REGJISTRUAR NE TO. BURIME ZYRTARE TE MINISTRISE SE SHENDETESISE BEJNE ME DIJE, SE SITUATA GRIPALE PO VJEN NE RENIE E PER PASOJE NUK ESHTE ME E NEVOJSHME MBAJTJA E SHKOLLAVE MBYLLUR. 16 JANARI DO TE SHENOJ EDHE RINISJEN NORMALE TE PUNES EDHE PER TE GJITHE PUNONJESIT E ADMINISTRATES QE PERFITUAN NGA URDHRI I QEVERISE PER SITUATEN E KRIJUAR NGA I FTOHTI DHE GRIPI.